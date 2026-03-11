ri generazioni in movimento fondi vuoti pronti per nuove idee

A Poggibonsi un doppio appuntamento nell’ambito di "Ri-Generazioni in movimento". E’ il progetto che punta a trasformare i fondi vuoti del centro storico in nuovi luoghi di impresa, cultura e socialità. L’obiettivo è mettere in relazione la disponibilità di spazi inutilizzati con idee progettuali capaci di animarli e valorizzarli. Il primo si terrà giovedì 12 marzo alle 17.30 in sala Quadri (palazzo comunale) con il titolo "Mezzo pieno o mezzo vuoto? Focus sullo spazio". E’ rivolto ai proprietari dei fondi sfitti del centro storico, per presentare loro il progetto e cogliere l’occasione di confronto. Il secondo è venerdì 13 marzo alle 17.30 in sala Set, al Teatro Politeama, con "Il cassetto delle idee. 🔗 Leggi su Lanazione.it

