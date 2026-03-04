Piazza XX Settembre salta lo street food internazionale | Luogo non idoneo Garufo | Un peccato

Lo street food internazionale in piazza XX Settembre è stato cancellato. L’evento, previsto dal 13 al 15 marzo, avrebbe coinvolto diversi food truck provenienti da vari paesi. Tuttavia, gli organizzatori hanno deciso di non procedere, affermando che la piazza non è considerata il luogo più adatto per questa manifestazione. Garufo, uno dei rappresentanti, ha commentato la notizia come un “peccato”.

Gli organizzatori, dopo un attento sopralluogo, hanno deciso lo stop: "Il Comune ha fatto di tutto per metterci a nostro agio". L'assessore: "Il nostro lavoro su questa zona continua" Salta lo Street food internazionale in piazza XX Settembre. L'evento, che dal 13 al 15 marzo avrebbe portato nella zona i migliori cibi da strada di tutto il mondo, non si farà come stabilito dagli stessi organizzatori: “Non riteniamo quella piazza il luogo adatto” fanno sapere. Sulla decisione si è espresso anche l'assessore al Turismo, Rocco Garufo: “Mi dispiace perché ho provato in tutti i modi a far capire che l'area era idonea a una manifestazione del genere. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

