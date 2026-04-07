Dai Beatles ai Queen | al Coccia il viaggio sinfonico nel mito del rock

Il Teatro Coccia di Novara ospiterà giovedì 9 aprile alle 20 un concerto che unisce musica sinfonica e rock, ripercorrendo alcuni dei brani più celebri dei Beatles e dei Queen. L’evento proporrà un’interpretazione musicale dal vivo di queste iconiche canzoni, con l’obiettivo di fondere i due generi in un’unica esibizione. La serata è rivolta a un pubblico interessato a scoprire nuove sfumature di pezzi storici della musica.

La musica sinfonica incontra il rock sul palco del Teatro Coccia di Novara. Giovedì 9 aprile, alle 20.30, per il cartellone Concerti Sinfonici è in programma lo spettacolo "Symphonic Rock. Dai Beatles ai Queen: un viaggio sinfonico nel mito del Rock" con l'Orchestra Antonio Vivaldi, diretta dal Maestro Ernesto Colombo. L'Orchestra Antonio Vivaldi, da sempre realtà giovane, fresca e dinamica, ha voluto proporre un programma del tutto innovativo al fine di avvicinare nuovo pubblico alla musica classica. Come? Attraverso un genere apparentemente opposto alla classica: la musica rock.Grazie ad accurate e specifiche trascrizioni ad... 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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