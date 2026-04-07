De Laurentiis risponde a Conte che si candida a CT della Nazionale dopo Napoli-Milan | Gli direi sì

Dopo l'incontro tra Napoli e Milan, il presidente di una squadra di calcio ha risposto a un allenatore che aveva espresso interesse a diventare il commissario tecnico della Nazionale. La sua dichiarazione è arrivata in risposta a un'intervista in cui il tecnico aveva manifestato il desiderio di assumere quel ruolo. La conversazione si è svolta nel contesto delle discussioni sulla possibilità di un cambiamento nello staff tecnico della nazionale.