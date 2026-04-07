De Laurentiis risponde a Conte che si candida a CT della Nazionale dopo Napoli-Milan | Gli direi sì
Dopo l'incontro tra Napoli e Milan, il presidente di una squadra di calcio ha risposto a un allenatore che aveva espresso interesse a diventare il commissario tecnico della Nazionale. La sua dichiarazione è arrivata in risposta a un'intervista in cui il tecnico aveva manifestato il desiderio di assumere quel ruolo. La conversazione si è svolta nel contesto delle discussioni sulla possibilità di un cambiamento nello staff tecnico della nazionale.
Dopo Napoli-Milan De Laurentiis replica all'apertura di Conte verso la Nazionale: "Se me lo chiedesse Antonio penso di sì". Le parole sul ct dell'Italia e sulla crisi del calcio italiano. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Nuovo ct Italia, Conte si candida dopo Napoli Milan: «Fossi nel presidente federale mi prenderei in considerazione, è giusto che il mio nome sia nella lista»Alisson Santos Napoli, avanti tutta verso il riscatto: il club ha già informato gli agenti che… Calciomercato Juve, Darwin Nunez è l’ultima idea per...
Leggi anche: Se Conte vuole la Nazionale, De Laurentiis non si opporrà
Temi più discussi: Il retroscena su Napoli-Milan: dove la guarderà il presidente De Laurentiis; Mazzocchi: Napoli-Milan? Servirà entusiasmo. Condivido le parole di De Laurentiis sull'Italia; De Laurentiis: Dopo Napoli-Milan ci sarà la prima proiezione di AG4IN negli USA; Napoli, l'esultanza di De Laurentiis: il presidente cita Conte e tre calciatori azzurri.
Napoli-Milan 1-0: Politano entra, segna e regala il secondo posto a ConteLa sfida tra Napoli e Milan è molto più di una semplice partita: è un confronto tra due delle squadre più prestigiose e affascinanti del calcio italiano, capaci ... ilmattino.it
Napoli, l'esultanza di De Laurentiis: il presidente cita Conte e tre calciatori azzurriAurelio De Laurentiis esulta dagli Stati Uniti per il successo del Napoli sul Milan. Il patron azzurro ha voluto celebrare la vittoria della squadra con un post sui social a fine partita. napolitoday.it
Full-time: Napoli-Milan 1-0 #napoli #milan #ilmattino - facebook.com facebook
Napoli-Milan 1-0, le pagelle: Politano tiene accesa la corsa scudetto. De Winter, errore fatale x.com