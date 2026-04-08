In vista delle ultime sette giornate di campionato, la classifica vede l’Inter a sette punti di distanza dal Napoli, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo nelle prossime sfide. Lautaro Martinez rappresenta il principale riferimento offensivo dell’Inter, mentre l’allenatore della squadra avversaria tenta di recuperare terreno dopo un inizio di stagione difficile. La lotta per lo scudetto si fa sempre più tesa e appassionante.

"> Sette punti di distanza, sette partite da giocare. La volata scudetto entra nel vivo e, come racconta Bruno Majorano su Il Mattino, il duello tra Inter e Napoli si gioca su dettagli, esperienza e numeri. Bruno Majorano, su Il Mattino, evidenzia subito il contesto: Antonio Conte sa bene come si vincono i campionati, mentre Cristian Chivu sta imparando in fretta, dopo aver preso un’Inter reduce da una stagione complicata. Il tecnico rumeno ha ricompattato l’ambiente, rilanciando una squadra che sembrava smarrita. Secondo quanto riportato da Bruno Majorano su Il Mattino, però, la differenza principale è tutta nei numeri e in un nome: Lautaro Martinez. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Il Mattino: “Scudetto, Inter-Napoli: Lautaro guida, Conte insegue”

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Napoli Inter Lite Lautaro Conte 25.10.25

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