L’Inter ha battuto la Roma con un risultato schiacciante, inviando un chiaro messaggio nella lotta per il titolo. Lautaro Martinez ha segnato un gol decisivo, contribuendo alla vittoria della squadra nerazzurra. La partita ha avuto ripercussioni anche sulla corsa al primo posto del campionato, influenzando le posizioni delle rivali. La sfida si è conclusa con una vittoria netta per i padroni di casa.

L’ Inter manda un segnale forte nella corsa scudetto e lo fa travolgendo la Roma in una sfida che pesa anche sul cammino del Napoli. La squadra nerazzurra domina a San Siro con una prestazione netta, trascinata da Lautaro Martinez, e allunga in classifica alla vigilia del big match tra gli azzurri e il Milan. Un risultato che mette pressione a Conte, chiamato a reagire per tenere accesa una piccola fiamma sulla corsa al titolo che si fa sempre più complicata. Inter-Roma, dominio nerazzurro e messaggio al campionato. L’Inter ha approccia la gara con intensità e qualità. Dopo pochi secondi, Lautaro Martinez sblocca il match su assist di Thuram, indirizzando subito la partita. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - L’Inter demolisce la Roma: Lautaro Martinez allontana il miracolo scudetto del Napoli

Inter-Roma, incrocio Scudetto: torna Lautaro Martinez, Malen tenta il sorpassoIl posticipo di Pasqua tra Inter e Roma si trasforma nel terreno di scontro definitivo per la gerarchia dei bomber di Serie A: il rientro di Lautaro...

Lotta Scudetto, Bergomi sicuro: «Il Napoli le può vincere tutte. Inter? Calhanoglu e Lautaro Martinez sono fondamentali»Calciomercato Roma, pazza idea Salah! Il ritorno in giallorosso dell’egiziano è complicato ma c’è uno spiraglio Mercato Genoa, il ritorno di El...

Temi più discussi: FLASH - Lautaro Martinez a Bergamo per Italia-Irlanda del Nord? Arriva la decisione del capitano dell'Inter; FLASH| Verso Inter-Roma: da Thuram a Mkhitaryan, 2 buone e 1 cattiva notizia dall'infermeria; Rabiot decisivo, il giornalista lancia la provocazione: Se le avesse giocate tutte, il Milan sarebbe davanti all'Inter; IL GRANDE FALLIMENTO ITALIANO: il Ministro Abodi demolisce la FIGC: Rifondare partendo dai vertici.

Inter-Roma 5-2, Lautaro is back: nerazzurri travolgenti e scudetto più vicinoIl ritorno di Lautaro Martinez pesa eccome e l’Inter lo dimostra dopo appena 1 minuto di partita, quando l’argentino trova la rete del vantaggio su assist di Thuram. I nerazzurri sfiorano in un paio ... spaziointer.it

Inter, riecco Lautaro Martinez: l’argentino ci sarà con la RomaL’edizione odierna de Il Corriere Dello Sport si è soffermata sulle condizioni di Lautaro Martinez, il quale sarà a disposizione di Christian Chivu per il match di campionato contro la Roma. gonfialarete.com

"Scelta che lascia qualche dubbio". La moviola sul terzo gol dell'Inter realizzato da Lautaro Martinez su assist di Thuram facebook

2 - Era dal 4 marzo 2022 che un giocatore dell'Inter non forniva due assist per lo stesso compagno di squadra in una gara di #SerieA (Marcus Thuram per Lautaro stasera), in quel caso Nicolò Barella, sempre per Lautaro Martinez. Duo. #InterRoma x.com