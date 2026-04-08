Un filo bianco, simbolo di un progetto iniziato a Chianciano Terme, si estende fino a Hainan, in Cina. La storia di questa iniziativa si sviluppa attraverso i gesti di chi ha partecipato, senza ricorrere a numeri o dati. La connessione tra le due località si concretizza attraverso un percorso che coinvolge diverse persone e momenti, creando un ponte tra territori distanti.

Ci sono eventi che si raccontano con i numeri e poi ci sono storie che si raccontano con i gesti, come quella di Margherita Batelli con il suo filo bianco che parte da Chianciano Terme per arrivare ad Hainan. Ad aprile, sull’isola di Hainan, la China International Consumer Products Expo porterà insieme migliaia di marchi e centinaia di migliaia di visitatori. Uno dei luoghi più densi del commercio globale contemporaneo. Sartoria Toscana, startup ideata e realizzata da Margherita è stata selezionata tra le realtà che rappresenteranno l’Italia. La storia di Margherita non comincia in una sartoria, ma comincia nei libri, tra filosofia e storia del costume per la sua laurea e poi passa per le grandi città, Roma, Milano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il lungo filo bianco di Margherita Batelli arriva fino alla Cina

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