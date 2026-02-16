La rete dell' odio rosso e il filo che dalla Francia arriva fino a Salis e Cgil
Gli europarlamentari di Avs, Ilaria Salis e Mimmo Lucano, insieme alla Cgil, collegano l’aggressione di Quentin, il giovane di 23 anni ucciso a Lione, ai gruppi antifascisti francesi. La morte del ragazzo, che ha subito un pestaggio violento giovedì scorso, ha acceso un dibattito sulla presenza di una rete di estremismo di sinistra che si estende fino all’Italia. La Cgil segnala come questa rete si alimenti di messaggi diffusi sui social e di azioni violente, creando un filo diretto tra le due sponde del confine.
C'è un legame tra i gruppi antifascisti francesi che giovedì scorso a Lione hanno picchiato a morte Quentin, il giovane studente di destra di 23 anni, con l'Italia e a tracciarlo sono gli europarlamentari di Avs Ilaria Salis, Mimmo Lucano e la Cgil. Come affermato in un comunicato stampa dal collettivo femminista identitario francese Némèsis (alla cui manifestazione pacifica aveva partecipato Quentin prima di essere ucciso dagli antifascisti) tra i presenti al pestaggio "le nostre attiviste hanno riconosciuto tra gli aggressori un uomo di nome Jacques Elie Favrot, collaboratore del deputato di La France Insoumise Raphaël Arnault e membro attivo della Jeune Garde Antifasciste". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
L'internazionale dell'odio. Gli assassini di Quentin e il filo che porta a Salis e Cgil
Gli aggressori di Quentin, ucciso giovedì a Lione, agivano in un clima di intolleranza alimentato da gruppi antifascisti francesi, secondo quanto sostengono i rappresentanti italiani.
Vergogna della Cgil su Ramelli, FdI: Landini, da che parte stai? L’odio rosso colpisce anche Norma CossettoLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Presentazione del libro: I semi dell'odio. La minaccia del terrorismo in Bangladesh (12.02.2026); Marcianise, bullismo e odio online: il questore Grassi incontra gli studenti del Lener; Referendum giustizia, Donzelli (FdI) contro il giudice napoletano: Io Topo Gigio? Lei fomentatrice di odio in rete; Si scatena l'odio social dopo il rosso a Kalulu: Bastoni chiude i commenti.
Dall’odio per Francesco alla ricerca di una sponda. La rete ultraconservatrice si è riposizionataSteve Bannon (foto) e Jeffrey Epstein tramavano alle spalle di Francesco per abbatterne il pontificato, troppo pro migranti e ... quotidiano.net
Propaganda filo jihad e antisemita, la rete dell’odio razziale dalla Lombardia alla Toscana: indagati 22 minorenni per terrorismoMilano, 31 luglio 2025 – Messaggi inneggianti alla Jihad islamica – la guerra santa contro gli infedeli per imporre l’Islam – intrisi di odio razziale e di antisemitismo da cui non erano assenti tesi ... ilgiorno.it
Una rete di vecchi mercantili e petroliere si muove senza sistemi di tracciamento. Avvistata in acque internazionali la Sparta IV, definita “il corriere della morte”. Petroliere anche al largo dei Paesi Baltici e della Francia Leggi l'articolo #FlottaFantasma - facebook.com facebook
Proprio come in Francia, la notte del 26 luglio 2024, alla vigilia delle Olimpiadi, anche in Italia, nelle prime ore di oggi 7 febbraio, quando ancora il sole doveva sorgere, si sono verificati almeno tre episodi dolosi sulla rete ferroviaria nazionale Il Racconto di Fili x.com