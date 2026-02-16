La rete dell' odio rosso e il filo che dalla Francia arriva fino a Salis e Cgil

Gli europarlamentari di Avs, Ilaria Salis e Mimmo Lucano, insieme alla Cgil, collegano l’aggressione di Quentin, il giovane di 23 anni ucciso a Lione, ai gruppi antifascisti francesi. La morte del ragazzo, che ha subito un pestaggio violento giovedì scorso, ha acceso un dibattito sulla presenza di una rete di estremismo di sinistra che si estende fino all’Italia. La Cgil segnala come questa rete si alimenti di messaggi diffusi sui social e di azioni violente, creando un filo diretto tra le due sponde del confine.

C'è un legame tra i gruppi antifascisti francesi che giovedì scorso a Lione hanno picchiato a morte Quentin, il giovane studente di destra di 23 anni, con l'Italia e a tracciarlo sono gli europarlamentari di Avs Ilaria Salis, Mimmo Lucano e la Cgil. Come affermato in un comunicato stampa dal collettivo femminista identitario francese Némèsis (alla cui manifestazione pacifica aveva partecipato Quentin prima di essere ucciso dagli antifascisti) tra i presenti al pestaggio "le nostre attiviste hanno riconosciuto tra gli aggressori un uomo di nome Jacques Elie Favrot, collaboratore del deputato di La France Insoumise Raphaël Arnault e membro attivo della Jeune Garde Antifasciste". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

