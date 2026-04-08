Oggi parliamo di uno dei capispalla più amati per le stagioni intermedie: la giacca di pelle. Questo classico senza tempo torna in voga con un modello considerato tra i più originali della primavera 2026. La sua presenza nel guardaroba di molti si conferma stabile, mantenendo una posizione di rilievo tra i pezzi preferiti di chi cerca stile e praticità.

T ra i capispalla che tornano puntualmente a farsi spazio nel guardaroba delle mezze stagioni, la giacca di pelle resta una delle certezze più amate. Piace perché è pratica, trasversale, immediata da indossare, ma anche perché riesce ogni volta a cambiare identità secondo le tendenze. E proprio nella Primavera-Estate 2026 sembra rivelare più che mai la sua natura versatile, allontanandosi dall’idea del solito modello nero e compatto da usare come passe-partout. Come abbinare la giacca di jeans: idee look dai 20 ai 60 anni per la primavera 2026 X Le giacche di pelle più originali della stagione giocano soprattutto su due fronti: da una parte i modelli, che si fanno più estrosi, cropped o dall’allure rétro; dall’altra il colore, che sostituisce i toni classici con sfumature inaspettate e molto più moda. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il look del giorno, con la giacca di pelle più originale della Primavera 2026

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