il look del giorno con la giacca sahariana che cambia pelle

I trend hanno conquistato anche il deserto. Tra i capi simbolo della Primavera-Estate 2026 torna infatti la giacca sahariana, reinterpretata in una versione sorprendentemente raffinata: in suede. Nata come capo funzionale, pensato per l’esplorazione e i climi caldi, oggi si trasforma in un pezzo chiave del guardaroba urbano, con il quale seguire uno dei trend più forti della bella stagione. Come abbinare il top asimmetrico: 5 idee look eleganti per la Primavera 2026 X Morbida, strutturata ma sensuale, la sahariana scamosciata unisce l’attitudine avventurosa del modello originale con la tendenza camoscio della PE26. Elegante ma essenziale, è pronta a tracciare nuove rotte di stile, anche lontano dal deserto. 🔗 Leggi su Iodonna.it

