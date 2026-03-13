Il look del giorno con la giacca sahariana che cambia pelle

Da iodonna.it 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si parla di moda con un focus sulla giacca sahariana, un capo che torna di tendenza nella primavera-estate 2026. Questa volta viene proposta in una versione rivisitata, realizzata in suede, e si adatta anche a look più eleganti. La giacca, simbolo del periodo, si evolve pur mantenendo le sue caratteristiche distintive. La sua presenza si fa notare tra i capi più apprezzati della stagione.

I trend hanno conquistato anche il deserto. Tra i capi simbolo della Primavera-Estate 2026 torna infatti la giacca sahariana, reinterpretata in una versione sorprendentemente raffinata: in suede. Nata come capo funzionale, pensato per l’esplorazione e i climi caldi, oggi si trasforma in un pezzo chiave del guardaroba urbano, con il quale seguire uno dei trend più forti della bella stagione. Come abbinare il top asimmetrico: 5 idee look eleganti per la Primavera 2026 X Morbida, strutturata ma sensuale, la sahariana scamosciata unisce l’attitudine avventurosa del modello originale con la tendenza camoscio della PE26. Elegante ma essenziale, è pronta a tracciare nuove rotte di stile, anche lontano dal deserto. 🔗 Leggi su Iodonna.it

il look del giorno con la giacca sahariana che cambia pelle
© Iodonna.it - Il look del giorno, con la giacca sahariana che cambia pelle

Articoli correlati

Sulla neve con la giacca di Schumacher nel giorno del suo compleanno, il pilota Gasly massacrato sui social: la frase che fa esplodere i fanPierre Gasly, pilota francese dell’Alpine in Formula 1, è finito al centro di una polemica per alcune immagini pubblicate sui social lo scorso 3...

Leggi anche: Il look del giorno, copiando le newyorkesi con una giacca con collo di pelo

Aggiornamenti e notizie su Il look del giorno con la giacca...

Temi più discussi: Il look del giorno, con i pantaloni a palloncino che nascondono la pancia con stile; Il look urban di Zoe Kravitz per le strade di New York, perfetto per la mezza stagione; Si chiude la Paris Fashion Week: ecco tutti i look più belli delle star in front row, da Zendaya a Margot Robbie (e c'era anche Catherine Deneuve); Kylie Minogue con le slingback Chanel two-tone e il completo sottoveste di raso e pizzo colorato a contrasto crea il look notte-giorno alla Paris Fashion Week 2026.

il look del giornoIl look del giorno, con il trench corto che rinfresca l’uniforme della mezza stagioneLa giacca simbolo della mezza stagione, dunque, si scopre sbarazzina e ricercata, classica ma tutt’altro che prevedibile. Forte di una silhouette senza precedenti e di una sfumatura che non conosce ... iodonna.it

Il look del giorno, con i pantaloni a palloncino che nascondono la pancia con stilePantaloni a palloncino: la tendenza moda che aiuta a nascondere la pancia. Come abbinarli e i look più chic da copiare per la primavera 2026 ... iodonna.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.