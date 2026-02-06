Vomero il parcheggio con i box sotterranei in piazza degli Artisti si fa | ma c'è la protesta dei Verdi

La costruzione dei box sotterranei in piazza degli Artisti al Vomero continua, nonostante le proteste dei comitati ambientalisti. Le ruspe hanno iniziato a scavare, ma il timore di danni e di un cambiamento nel volto del quartiere fa crescere le opposizioni. I Verdi si oppongono agli scavi e chiedono di fermare i lavori finché non si chiariscono tutti i rischi. La tensione resta alta tra chi vuole risolvere i problemi di parcheggio e chi teme di perdere un pezzo importante di piazza.

Prosegue l'iter per la realizzazione dei box interrati in piazza degli Artisti. Ma c'è il no dei comitati agli scavi. I Verdi Nasti e Bonetti: "Subito chiarimenti".🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Vomero Parcheggio Vomero, festa “gender reveal” con fuochi d’artificio tra la folla in strada a piazza degli Artisti La Scimmietta apre al Vomero in piazza degli Artisti Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Vomero Parcheggio Argomenti discussi: Strisce blu Napoli: orari 2026, norme e quanto costano; Vomero, via Scarlatti: colonnina di ricarica per veicoli elettrici. Assurdo installarla in uno dei nodi più trafficati del quartiere; Napoli, piazza degli Artisti. Capodanno: revocate il divieto di transito. Vomero, il Tar blocca il cantiere del nuovo parcheggio di via Bonito: lavori sospesi fino a marzoIl Tar della Campania blocca in via cautelare il nuovo parcheggio di via Bonito al Vomero. Sospesi fino al 18 marzo 2026, fino all'udienza nel merito. I lavori per il nuovo garage – da realizzare in ... fanpage.it Parcheggio Orario Vomero – Garage Italia facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.