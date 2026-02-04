Teatro a Roma | la Compagnia Teatrale I Trovatori presenta Riccardo III Il potere a pezzi

Questa sera a Roma, la Compagnia I Trovatori porta in scena “Riccardo III. Il potere a pezzi”. Lo spettacolo, ideato e interpretato da Giuseppe Vignieri, mette in scena una versione moderna e cruda della tragedia shakespeariana, con accompagnamento musicale dal vivo di Giuseppe Aiosi. La rappresentazione si svolge in un teatro della città, attirando un pubblico curioso di vedere come il classico si trasforma in un racconto attuale.

La Compagnia Teatrale I Trovatori presenta RICCARDO III. IL POTERE A PEZZI Ideato e interpretato da Giuseppe Vignieri Accompagnamento musicale dal vivo di Giuseppe Aiosi. Dal 12 al 15 febbraio 2026 ROMA – Dal 12 al 15 febbraio, al Teatrosophia andrà in scena Riccardo III. Il potere a pezzi, spettacolo che fa parte de I Racconti di Sepillo da Ypsigro, il progetto originale della compagnia teatrale siciliana I Trovatori, ideato e interpretato da Giuseppe Vignieri con l’accompagnamento musicale dal vivo di Giuseppe Aiosi. Si tratta di un viaggio scenico che affonda le radici nelle giullarate medievali del XII e XIII secolo per restituirle al presente attraverso un linguaggio teatrale contemporaneo, in equilibrio tra satira, poesia e denuncia civile. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

