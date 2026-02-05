Circolo Filatelico Numismatico Piacentino apre nuova sede nel centro storico della città

Il Circolo Filatelico Numismatico Piacentino ha scelto di trasferirsi nel cuore di Piacenza. La nuova sede, più spaziosa e facilmente raggiungibile, accoglie già i membri e gli appassionati. L’associazione, attiva da anni, punta a coinvolgere ancora di più i cittadini e a promuovere il collezionismo. Il presidente spiega che il nuovo spazio serve a organizzare eventi, mostre e incontri più frequenti. La cerimonia di inaugurazione si terrà la prossima settimana, con un primo evento aperto a tutti.

**Il Circolo Filatelico Numismatico Piacentino, un’associazione storica e viva, apre nuova sede nel cuore del centro storico di Piacenza.** L’associazione, che da anni raccoglie appassionati di filatelia e numismatica, ha trasferito il suo ufficio principale in una struttura moderna, pur conservando la tradizione del luogo. La nuova sede, situata in via Scalabrini 12, è stata inaugurata ufficialmente per consentire ai suoi soci e ai nuovi iscritti di partecipare a una serie di attività dedicate all’antiquariato, alla raccolta e alla valorizzazione delle collezioni storiche. Con il passaggio a un’area più centrale, il Circolo ha voluto offrire un ambiente più accessibile, in grado di attrarre nuovi membri, e al tempo stesso di mantenere l’essenza della sua comunità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

