Il Gru russo sfrutta router vulnerabili per sottrarre informazioni sensibili L’allarme delle intelligence occidentali

Le agenzie di sicurezza europee e statunitensi hanno diffuso un avviso che segnala come un gruppo russo abbia utilizzato router vulnerabili per ottenere dati sensibili. Secondo le indagini, gli attacchi sono stati condotti sfruttando falle nei dispositivi di rete di diversi sistemi. Le autorità hanno invitato le aziende e le organizzazioni a verificare la sicurezza delle proprie infrastrutture informatiche per prevenire possibili infiltrazioni.

Un nuovo warning congiunto diffuso dalle principali agenzie di sicurezza euro-atlantiche accende i riflettori su una vasta campagna di cyberspionaggio attribuita ad APT28, il gruppo hacker legato al servizio di intelligence militare russo Gru, accusato di aver compromesso router vulnerabili in diversi Paesi per infiltrare reti sensibili e sottrarre informazioni strategiche. A firmare l’allerta sono Fbi, National Security Agency (Nsa), Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV), Bundesnachrichtendienst (Bnd), Aise e Aisi ed i servizi partner di Canada, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia e Ucraina, in una delle più ampie mobilitazioni coordinate degli ultimi mesi sul fronte cyber. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Il Gru russo sfrutta router vulnerabili per sottrarre informazioni sensibili. L’allarme delle intelligence occidentali Leggi anche: Droni russi in Iran? Ecco cosa dicono i servizi di intelligence occidentali Chat di Stato per le informazioni sensibili: il progetto targato Fratelli d’ItaliaLe informazioni sensibili blindate in una chat di Stato, progettata in tandem dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dall’Istituto...