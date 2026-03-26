Secondo alcuni rapporti delle intelligence occidentali, la Russia sta inviando droni in Iran, insieme a cibo e medicine. Questi beni sono destinati a sostenere Teheran nelle sue operazioni contro gli avversari israeliani e statunitensi. La notizia si basa su fonti di intelligence che monitorano i trasferimenti tra i due Paesi. Al momento, non ci sono conferme ufficiali o dettagli aggiuntivi su questa operazione.

Cibo, medicine, ma soprattutto droni. Queste le tipologie di beni che la Russia, stando ad alcuni report delle intelligence occidentali, sta fornendo a Teheran per sostenerla nella sua lotta contro gli avversari israeliani e statunitensi. Secondo due funzionari a conoscenza dei fatti, contattati dal Financial Times, il flusso di consegne sarebbe iniziato già ad inizio marzo, e dovrebbe concludersi entro la fine del mese. Queste rivelazioni stravolgono la visione sul sostegno del Cremlino al regime degli Ayatollah. Fino ad ora, infatti, si pensava che la Russia, che senza dubbio può essere considerato un partner stretto di Teheran, avesse fornito al proprio alleato un sostegno importante attraverso immagini satellitari, dati sui bersagli e supporto in materia di intelligence, senza però fornire capacità letali. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Droni russi in Iran? Ecco cosa dicono i servizi di intelligence occidentali

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