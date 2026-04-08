Il Gratta e vinci regalato da lui da 500 mila euro? Perché non vale niente La fuga dopo la vincita e la scoperta amara | l’ultima svolta a Carsoli

A Carsoli, in provincia dell’Aquila, due persone avevano ricevuto in regalo un biglietto da 500 mila euro, un Gratta e vinci. Dopo aver festeggiato nel bar locale, si erano allontanate senza verificare correttamente il risultato. Successivamente, è stato scoperto che il biglietto non aveva alcun valore, a causa di un errore nel numero grattato. La vicenda si è conclusa con una fuga e una scoperta amara.

Tutta colpa del numero grattato male, presi com’erano nel bar a Carsoli, in provincia dell’Aquila, a festeggiare la vincita, non si erano preoccupati di controllare se davvero avevano vinto mezzo milione di euro al Gratta e vinci. Quel tagliando ha sfasciato una coppia, inutilmente pare secondo almeno la verifica che sì, quelli dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si sono preoccupati di fare. Dopo che la donna aveva depositato il tagliando in banca, i funzionari dei Monopoli hanno esaminato il tagliando, frutto di un regalo tra fidanzati per l’8 marzo. E il verdetto è stato amarissimo: il biglietto non valeva niente. Come racconta il quotidiano Il Centro, il numero che ha fatto partire la festa era stato un 13, che era collegato al premio massimo. 🔗 Leggi su Open.online

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Gratta e Vinci di oggi solo VINCENTE DA 500EURO Gratta il Grattino

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