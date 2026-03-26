Un vincitore di 500 mila euro con un biglietto Gratta e Vinci acquistato a Carsoli si è trovato coinvolto in una discussione con la fidanzata. Dopo aver ricevuto la somma, la donna ha portato il biglietto in banca e poi è scomparsa. L'uomo ha richiesto la metà della vincita, mentre il titolare di un esercizio commerciale ha riferito i dettagli dell'accaduto.

Non si è ancora risolta la vicenda legata al Gratta e Vinci da 500 mila euro vinto a Carsoli, comune in provincia dell’Aquila, da una coppia di fidanzati. Dopo aver scoperto di aver grattato il biglietto fortunato, lei se ne è andata di casa rifugiandosi a Modena dalla sorella e portando con sé il ticket. Il compagno teme che voglia incassare il denaro senza spartirlo. Gratta e Vinci da 500 mila euro vinto a Carsoli da due fidanzati: lei se ne è andata da casa La mossa del fidanzato per bloccare la riscossione del biglietto La versione del titolare della ricevitoria Gratta e Vinci da 500 mila euro vinto a Carsoli da due fidanzati: lei se ne è andata da casa “Dobbiamo dividere”, va ripetendo l’uomo, che non avrebbe mai creduto che la fidanzata facesse perdere le proprie tracce dopo la vincita. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Gratta e Vinci da 500 mila euro, lite tra fidanzati: lei lo porta in banca e fugge, lui vuole la metà

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