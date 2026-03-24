Una donna di Carsoli, in fuga con un biglietto vincente da 500.000 euro, è stata rintracciata a Modena. Il suo compagno ha dichiarato che intendono dividere il premio a metà, mentre l'uomo ha già presentato una denuncia per cercare di bloccare la riscossione del denaro. La vicenda riguarda il tentativo di impedire che la somma venga incassata dalla donna.

L'uomo ha già presentato una denuncia e l'obiettivo sarebbe quello di bloccare la riscossione del premio da mezzo milione di euro: "Il patto era dividersi la somma a metà" Svolta in merito alla donna di Carsoli scappata con un Gratta e vinci vincente da 500.000 euro. È a Modena, dove sarebbe. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Gratta e vinci di Carsoli, rintracciata a Modena la donna in fuga col biglietto da 500mila€, il compagno: "Dobbiamo dividere"

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