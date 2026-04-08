Il giostraio Luigi Cena picchiato a morte a Capena tre giovani rinviati a giudizio

Tre giovani sono stati rinviati a giudizio con l'accusa di omicidio volontario aggravato, in relazione alla morte di un giostraio avvenuta a Capena durante la festa dell'Uva. Il gip ha deciso l'immediato giudizio, dopo aver raccolto gli elementi necessari per sostenere l'accusa. La vicenda riguarda un episodio di violenza che ha portato alla tragica scomparsa di una persona coinvolta nel settore dei giochi ambulanti.

Il gip ha rinviato a giudizio immediato i tre giovani presunti responsabili dell'omicidio volontario aggravato di Stefano 'Luigi' Cena, il giostraio massacrato di botte a Capena alla festa dell'Uva. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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