Sinner vince a Indian Wells Può tornare sopra ad Alcaraz? Tutti gli scenari

Jannik Sinner ha conquistato la vittoria a Indian Wells, battendo Daniil Medvedev nella finale del torneo Masters 1000. Questa è la prima volta che il tennista italiano si impone in una finale di questa categoria. La vittoria permette a Sinner di avvicinarsi a Carlos Alcaraz nella classifica ATP. La competizione tra i due prosegue con numerosi scenari possibili.

Buona la prima per Jannik Sinner. Il fuoriclasse azzurro trionfa a Indian Wells, vincendo la sua prima finale nel Masters 1000 americano contro Daniil Medvedev. Il numero 2 del ranking Atp si impone con un doppio 7-6 in poco meno di due ore di gioco. Per Jannik, un match giocato con grande solidità al servizio e deciso nei momenti cruciali: da annali la rimonta nel tie-break del secondo set, con un recupero da 0-4 a 7-4 grazie a sette punti consecutivi piazzati. Per Sinner è il 25esimo titolo in carriera, il primo del 2026. Il primo Masters 1000 della stagione ha permesso a Jannik Sinner di ridurre il gap da Carlos Alcaraz da 3.150 a 2.200 punti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Fantastico Sinner! L'azzurro batte in due tie-break Medvedev e trionfa per la prima volta a Indian Wells #SkySport #SkyTennis #Sinner x.com