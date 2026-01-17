Puppo | Rapporto tra Sinner-Alcaraz troppo zuccheroso 3° turno con Fonseca non scontato per Jannik

Manca poco all’inizio degli Australian Open 2026, il primo Slam dell’anno che segna l’apertura ufficiale della stagione tennistica. Nel frattempo, si susseguono analisi e aggiornamenti sui principali incontri, come il confronto tra Sinner e Alcaraz, che si preannuncia molto interessante. Per Jannik Sinner, il terzo turno contro Fonseca rappresenta una sfida impegnativa, mentre il rapporto tra i due favoriti continua a essere oggetto di discussione.

Manca sempre meno all’inizio degli Australian Open 2026, il primo Grande Slam della stagione che apre definitivamente i battenti dell’ annata sportiva di tennis. La competizione in terra oceanica è stata anticipata da tanti eventi correlati e non: dalle esibizioni di Jannik Sinner con Carlos Alcaraz e Felix Augere-Aliassime al divertente quanto discusso One Point Slam. Troppa roba secondo Dario Puppo, il quale è intervenuto in merito in occasione dell’ ultima puntata di Tennis Mania, rubrica di approfondimento in onda sul canale YouTube di OA Sport condotta da lui stesso insieme a Guido Monaco e Massimiliano Ambesi (oggi assente). 🔗 Leggi su Oasport.it

