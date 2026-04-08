Il Futuro di Conte è ancora in bilico? L’allenatore fa tre richieste alla società!

Il futuro di Antonio Conte nel ruolo di allenatore rimane incerto, con una decisione ancora da prendere. A fine maggio è programmato un incontro tra l’allenatore e la dirigenza del club per discutere del contratto e delle prossime mosse. Conte ha presentato tre richieste specifiche alla società, che saranno al centro della discussione durante questo appuntamento decisivo. La situazione rimane in attesa di sviluppi ufficiali.

Il futuro di Antonio Conte è tutt’altro che già deciso. A fine maggio è previsto un incontro cruciale con la dirigenza del Napoli per definire il suo futuro. Nonostante la squadra sia pienamente in corsa per provare a insidiare il primo posto dell’Inter, continuano a circolare indiscrezioni sul possibile addio dell’allenatore, corteggiato anche dalla Nazionale italiana. Il contratto di Conte con il club azzurro è valido fino al 30 giugno 2027 e la società non sembra intenzionata a separarsene in anticipo. Tuttavia, il confronto con il presidente Aurelio De Laurentiis sarà decisivo per chiarire le prospettive future e valutare un eventuale prolungamento fino al 2028. 🔗 Leggi su Dailynews24.it Leggi anche: Lukaku-Conte, il rapporto è ai minimi storici: l’allenatore si è allineato alla società Napoli, Conte chiederà un confronto alla società: sul piatto il suo futuroIl Napoli non si trova in uno dei suoi momenti migliori della stagione, soprattutto da un punto di vista di prestazioni ottimali. Temi più discussi: SportMediaset: Il futuro di Conte Video; Conte, c.t. della Nazionale e rimonta scudetto: tutto quello che sappiamo sul futuro dell'allenatore del Napoli; De Laurentiis apre a Conte futuro ct dell'Italia. Se me lo chiede, gli direi di sì; Napoli, Conte e le due sfumature d'azzurro: il futuro dell'allenatore. Mercato Napoli, il futuro di Antonio Conte è tutto da scrivere: tre nomi per la panchinaIl tecnico salentino è tra i favoriti per il ruolo di ct della Nazionale: il club partenopeo prova ad anticipare i tempi per il sostituto. sportal.it Napoli, Conte e le due sfumature d'azzurro: il futuro dell'allenatoreAzzurro Napoli o Azzurro Italia? De Laurentiis lascerebbe Conte libero di tornare alla guida della Nazionale ma da amico lo ha avvisato su quanto troverebbe (o non troverebbe) decidendo di ... ilmattino.it Gazzetta: Napoli obbligato a guardarsi intorno Il futuro di Antonio Conte torna a muovere scenari concreti. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club azzurro non può più limitarsi a monitorare. “A ogni modo è chiaro che, mentre prima era s - facebook.com facebook