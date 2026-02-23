Napoli Conte chiederà un confronto alla società | sul piatto il suo futuro

Il Napoli ha deciso di chiedere un confronto con la società a causa delle recenti difficoltà in campo. La squadra ha mostrato prestazioni deludenti e il tecnico vuole discutere delle strategie per migliorare. Conte intende affrontare direttamente le questioni relative al progetto e alle risorse a disposizione. La richiesta deriva dall’esigenza di trovare soluzioni concrete per risollevare il rendimento. La discussione potrebbe portare a decisioni importanti per il prossimo futuro.

Il Napoli non si trova in uno dei suoi momenti migliori della stagione, soprattutto da un punto di vista di prestazioni ottimali. La squadra, sin da inizio stagione, si trova in netta emergenza per via di numerosi infortuni pesanti che hanno sicuramente compresso il cammino in campionato e in Champions League. Ora Antonio Conte, esausto, chiederà un confronto alla società. Conte-De Laurentiis, si tireranno le somme: possibile separazione?. Come riportato da Il Fatto Quotidiano, a fine stagione si tireranno le somme di quanto fatto in quest’annata, con Antonio Conte che potrebbe lasciare i partenopei: “Lo staff è lo stesso dello Scudetto vinto e la squadra era stata veramente rafforzata per affrontare al meglio la stagione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Napoli, Conte sul mercato: "In società sanno qual è il mio pensiero"L’allenatore del Napoli, Luciano Conte, ha commentato le questioni di mercato, sottolineando che in società conoscono il suo pensiero.

Clamoroso Napoli, annuncio shock su Conte: riguarda il suo futuro!Un'improvvisa svolta scuote il mondo del calcio: in un'intervista a Radio Bianconera, Gianni Balzarini ha annunciato che Antonio Conte lascerà il Napoli, generando grande sorpresa tra tifosi e addetti ai lavori.

NAPOLI TREMA, CONTE SI PRENDE UNA PAUSA: NUOVO CLAMOROSO RETROSCENA!

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Napoli: spendere meglio sarà il vero obiettivo. Cosa chiede Conte per restare; Da Pianura al cuore del Teatro Sannazaro: il ricordo di Luisa Conte nelle parole di Gianni Polverino; Piccari: Quarto posto per il Napoli è il minimo dopo aver speso 150 milioni. A Conte va posta questa domanda non banale; Esposito: Conte resta e avrà tre acquisti. De Laurentiis ama più Napoli che Roma.

Napoli, scudetto addio: i pensieri e le valutazioni di Conte. Il futuro è di nuovo in bilicoI punti che lo separano dallo scudetto, ora, sono 14. Tanti, troppi, con 12 partite alla fine, per sperare davvero di poterlo raggiungere. Ma Antonio Conte era stato chiaro solo qualche settimana fa: ... ilfattoquotidiano.it

Corriere dello Sport: Conte cerca un jolly ChampionsTra il Napoli e uno sprint Champions c’è Raffaele Palladino, napoletano ed ex compagno di Conte alla Juve nel 2003-2004. Nei tre precedenti contro Antonio ha sempre perso: due volte con la Fiorentina ... napolipiu.com

Il Mattino prende posizione dopo l'arbitraggio scandaloso di Atalanta-Napoli: "Conte aveva iniziato a lanciare segnali di chiara preoccupazione dopo aver vinto la partita contro l'Inter a fine ottobre, quando vi fu la protesta - l'unica in questa stagione - del club n - facebook.com facebook

"Chivu manda Marotta, io non lo avrei permesso", da Napoli-Inter ad Atalanta-Napoli: Conte si sbugiarda dopo 4 mesi x.com