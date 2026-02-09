Questa settimana, il Trophy Tour 2026 della coppa Davis e della Billie Jean King Cup fa tappa a Napoli. I trofei vinti dai tennisti italiani nel 2025 in Cina saranno esposti al Palazzo Reale dall’8 al 10 febbraio. L’evento permette ai tifosi di vedere da vicino i trofei che hanno portato a casa i successi internazionali. La mostra sarà aperta al pubblico per tre giorni, offrendo l’opportunità di scattare foto e avvicinarsi ai simboli delle vittorie azzurre.

I trofei vinti dai tennisti italiani nel 2025 in Cina saranno esposti nell’Ambulacro dall’8 al 10 febbraio. Napoli, 6 febbraio 2026 – Dopo la presentazione della prestigiosa America’s Cup, nel teatro di Corte di Palazzo Reale altri due trofei internazionali, saranno esposti al Palazzo Reale di Napoli. Si tratta della Coppa Davis e della Billie Jean King Cup conquistati rispettivamente dalle squadre italiane maschili e femminili al termine dello scorso anno. il Trophy Tour 2026, organizzato dalla Federazione Italiana Tennis e Padel, che ha preso il via a gennaio, farà tappa nella reggia partenopea dall’8 al 10 febbraio. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Il Trophy Tour 2026 della coppa Davis e della Billie Jean King Cup fa tappa al Palazzo Reale di Napoli

Al Palazzo Reale di Napoli, il Trophy Tour 2026 della coppa Davis e della Billie Jean King Cup arriva dall'8 al 10 febbraio.

Per due giorni, Lecco ospiterà i trofei più prestigiosi del tennis internazionale a squadre, la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup.

