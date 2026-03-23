Dal palco al futuro | torna il Meeting Music Contest per le nuove voci Presentazione in Regione

Presentata a Bologna la sesta edizione del Meeting Music Contest, il concorso nazionale per giovani artisti promosso dal Meeting di Rimini e dal Mei Un contest che è ormai un punto di riferimento per i giovani artisti e band emergenti, capace di intercettare e valorizzare nuovi talenti provenienti da tutta Italia. È il Meeting Music Contest, giunto quest’anno alla sesta edizione, promosso dal Meeting per l’amicizia fra i popoli – il più grande evento culturale e giovanile europeo, e dal Mei - Meeting delle Etichette Indipendenti di Faenza, la più importante piattaforma di scouting della scena musicale indipendente italiana. Lunedì mattina,... 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Articoli correlati

Al via le iscrizioni alla 40ª edizione di Arezzo Wave Music ContestArezzo, 10 marzo 2026 – Al via le iscrizioni alla 40ª edizione del concorso che da quasi quarant’anni scopre i nuovi talenti della musica italiana...

Elkann Juventus: dal piano per il futuro alle nuove voci sulla possibile cessione. Cosa può succederedi Redazione JuventusNews24Elkann Juventus, la vendita dello storico quotidiano riapre i dibattiti societari ma la profonda passione dei figli blocca...

Forbidden Love: A Spring of Desire Behind Closed Doorsbl

Tutti gli aggiornamenti su Meeting Music Contest

Al via la sesta edizione del Meeting Music Contest, alla finale a Rimini anche il PapaL'amor che move il sole e l'altre stelle: la citazione dantesca che mette in primo piano la forza dell'amore è il tema scelto per la sesta edizione del Meeting Music Contest, la competizione canor ... ansa.it

Papa Leone XIV atteso a Rimini per la finale del Meeting Music ContestLa sesta edizione del Meeting Music Contest, concorso dedicato a giovani artisti e band emergenti, culminerà con la finale sul palco del Meeting per l’Amicizia fra i Popoli di Rimini sabato 22 agosto ... it.blastingnews.com