Il cane Chico è il primo tedoforo a quattro zampe delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 | È una svolta per il mondo animale Ecco come porterà la fiaccola
Il cane Chico sarà il primo tedoforo a quattro zampe delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, rappresentando un momento storico per il coinvolgimento degli animali nelle grandi iniziative sportive. Dopo un anno di attesa, tra 24 ore porterà la fiaccola durante la rito di apertura, segnando una svolta significativa nel rispetto e nella valorizzazione del mondo animale nel contesto olimpico.
Il primo tedoforo a quattro zampe della storia per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Chi lo segue sulla sua pagina Instagram lo sa da almeno un anno, ma tra 24 ore finalmente accadrà. Chico, il maltipoo “biondo cotonato” e parlante più celebre dei social, domani dalle parti di Piacenza percorrerà come staffetta un tratto di strada tenendo la torcia olimpica. Come riuscirà un cane “mattomissile” a tenerla in mano, pardon tra le zampe, lo sa solo il suo papà, Francesco Taverna, compagno di avventure di Chico da nemmeno tre anni nel loro colorato cartone animato del quotidiano fatto d i “relass”, “pussette”, “cicolata” e “libertà”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
