È Sant' Antonio Abate protettore degli animali Don Stanislao procede alla benedizione dei nostri amici a quattro zampe

Il 17 gennaio si celebra Sant’Antonio Abate, protettore degli animali. A Candia, il parroco Don Stanislao ha benedetto, domenica 18 gennaio, numerosi animali domestici portati dai loro proprietari. Un momento di tradizione e devozione per riconoscere la cura e l’affetto verso i nostri amici a quattro zampe.

Sant'Antonio Abate, tra storia e leggenda: è il giorno dei falò e della benedizione degli animali

Sant'Antonio Abate è una figura importante nella tradizione italiana, celebrata il 17 gennaio. La giornata è caratterizzata dalla tradizionale benedizione degli animali e dai falò, simboli di protezione e purificazione. La figura di Sant'Antonio, tra storia e leggenda, è legata anche al dono del fuoco agli uomini e alla protezione degli animali domestici, rappresentando una ricorrenza radicata nella cultura popolare.

