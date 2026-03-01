Un chilo di coca Scatta l’arresto per un 23enne

I Carabinieri hanno arrestato un 23enne del Pesarese dopo aver trovato oltre un chilo di cocaina nella sua stanza. La droga era nascosta nelle mutande dell’uomo, che è stato fermato durante un controllo. L’arresto avviene in seguito a una perquisizione che ha portato al sequestro della sostanza stupefacente.

La droga nascosta nelle mutande, poi in camera oltre un chilo di cocaina: i Carabinieri hanno arrestato un 23enne domiciliato nel Pesarese. I militari della Compagnia di Riccione hanno notato un’utilitaria fermarsi pochi secondi davanti a un esercizio pubblico. Un giovane è salito e sceso in fretta. Troppo in fretta. Fermato poco dopo, ha consegnato spontaneamente due dosi di cocaina appena acquistate. A quel punto i militari si sono messi sulle tracce dell’auto. L’hanno intercettata lungo una delle principali arterie cittadine e alla guida hanno trovato un 23enne albanese, domiciliato in provincia di Pesaro. La perquisizione personale ha riservato la prima sorpresa: nascosti negli indumenti intimi c’erano 23 involucri termosaldati per circa 15 grammi di cocaina, oltre a 110 euro in contanti ritenuti provento dello spaccio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sorpreso dalla polizia con un chilo di cocaina: scatta l'arresto

Quasi mezzo chilo di "erba" nascosto in casa, il cane Aron fiuta tutto e scatta l'arresto

Sequestrati 200 kg di cocaina Arrestato un 23enne a Roma

