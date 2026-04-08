Il dipartimento cardiovascolare dell' Asp ha un nuovo direttore | nominato Ennio Ciotta

Il dipartimento cardiovascolare dell'Azienda sanitaria provinciale di Agrigento ha un nuovo direttore, nominato recentemente. La nomina è stata ufficializzata dall'amministrazione sanitaria, che ha scelto un professionista con esperienza nel settore. La decisione arriva dopo una procedura di selezione e si inserisce nel quadro delle modifiche organizzative in atto nel dipartimento. Il nuovo responsabile assume ufficialmente il ruolo, portando avanti le attività del reparto.

Il dipartimento cardiovascolare dell’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento ha un nuovo direttore. Si tratta del dottore Ennio Ciotta, nominato al termine delle procedure concorsuali previste per l’assegnazione dell’incarico.Il professionista è stato ricevuto negli uffici della direzione. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Sanità iblea: Cabibbo primario a Modica, nuovo direttore del Dipartimento di Medicina dell’ASP di Ragusa.Il dottor Gaetano Cabibbo, primario di Medicina Interna presso l'ospedale Maggiore di Modica, è stato nominato Direttore del Dipartimento di Medicina... Il dottor Stefano Dami nominato direttore del dipartimento emergenza urgenza della AslArezzo, 21 marzo 2026 – Sarà il dottor Stefano Dami il nuovo Direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza della Asl Toscana sud est. Si parla di: Cardiologia ed Emodinamica dell’ospedale di Agrigento, il dott. Ennio Ciotta nuovo primario. ASP Agrigento, il dottor Ennio Ciotta nuovo direttore del Dipartimento CardiovascolareIl neodirettore è stato ricevuto dal direttore Capodieci, e dal direttore dell’Area Gestione Risorse Umane ASP, Massimo Petrantoni ... grandangoloagrigento.it Asp di Agrigento: Ennio Ciotta alla direzione del Dipartimento CardiovascolareAl termine delle procedure concorsuali ha sottoscritto il contratto con il quale assume l’incarico quinquennale. insanitas.it