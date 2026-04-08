Il decreto bollette è legge Meloni | Garantirà risparmi e benefici diretti

Il decreto bollette è stato approvato e diventa legge, con l'obiettivo di offrire risparmi e vantaggi immediati a famiglie e aziende. La premier ha annunciato che il provvedimento è stato approvato e che porterà benefici concreti, senza specificare ulteriori dettagli. La legge sarà attuata a breve, con l'intento di ridurre i costi energetici per i cittadini e le imprese.

Giorgia Meloni ROMA – “Il decreto bollette è legge. È un provvedimento che garantirà risparmi e benefici diretti per famiglie e imprese. Aiutiamo chi è più in difficoltà con il bonus sociale che sale a 315 euro, riduciamo gli oneri generali di sistema che gravano sulle bollette di oltre quattro milioni di imprese, poniamo le basi per abbassare in modo strutturale il costo dell’energia. È un decreto concreto e coraggioso, con norme che nessun altro prima di noi aveva immaginato di scrivere. Il Governo continua a lavorare per aiutare i nostri cittadini e difendere chi lavora e produce”. E’ quanto scrive sul suo canale Telegram la presidente del consiglio, Giorgia Meloni, a proposito dell’approvazione del decreto bollette. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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