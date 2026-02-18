Meloni | Decreto bollette avrà impatto rilevante risparmi di oltre 5 miliardi – Il video

Il ministro Meloni ha annunciato che il nuovo decreto bollette, approvato dal governo, ridurrà i costi energetici di oltre 5 miliardi di euro. La misura mira a sostenere famiglie e aziende, che da tempo affrontano aumenti record delle spese di luce e gas. Il provvedimento prevede interventi concreti, come sconti e agevolazioni fiscali, per alleggerire il carico sulle tasche dei cittadini. La decisione si tradurrà in un risparmio tangibile già nei prossimi mesi, offrendo sollievo alle famiglie italiane.

(Agenzia Vista) Roma, 18 febbraio 2026 "Il Governo ha approvato un provvedimento molto significativo che tocca una delle priorità che ci eravamo dati all’inizio: fare il possibile per ridurre il peso delle bollette su famiglie e imprese. E’ un decreto che avrà un impatto rilevante, che garantirà risparmi e benefici diretti per le famiglie e le imprese nell’ordine di oltre 5 miliardi di euro" così la premier Meloni dopo il Consiglio dei Ministri. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open.🔗 Leggi su Open.online

