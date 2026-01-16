Incendio in strada a Fondi | autocarro distrutto delle fiamme

A Fondi, lungo la strada provinciale per Lenola, si è verificato un incendio che ha coinvolto e distrutto un autocarro. L'evento ha causato momenti di preoccupazione tra gli abitanti e ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area.

Momenti di paura sono stati vissuti a Fondi, lungo la strada provinciale per Lenola, per un incendio che ha divorato un autocarro. E' accaduto nella giornata di mercoledì 14 gennaio.Non appena divampato il rogo è stato subito lanciato l'allarme e, dopo la segnalazione giunta al 112, sul posto.

