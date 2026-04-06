Enna caos alleanze | il PD accoglie gli ex Dipietro e scoppia la crisi

A Enna, in vista delle elezioni, il movimento Enna Futura ha criticato il Partito Democratico per aver incluso nelle proprie liste alcuni candidati collegati all’amministrazione precedente, guidata dall’ex sindaco Dipietro. La scelta ha generato tensioni e ha causato una crisi interna nel quadro politico locale, con reazioni sia da parte del movimento che di altri attori coinvolti. La vicenda si inserisce in un clima di scontri tra le forze politiche della zona.

A Enna, in vista delle prossime elezioni, il movimento Enna Futura accusa il Partito Democratico di mancanza di coerenza per aver accolto nelle proprie liste figure legate all’amministrazione Dipietro. Il clima ennese è attualmente dominato dal tema della verità e del rispetto verso l’elettorato. Dario Cardaci, che parla a nome di Enna Futura, ha espresso una critica severa nei confronti della strategia adottata dal Partito Democratico per sostenere Mirello Crisafulli. L’analisi mossa dal gruppo a sostegno di Paolo Gargaglione evidenzia un contrasto tra i principi dichiarati e le azioni intraprese. Il centro-sinistra, che per un periodo di cinque anni ha combattuto duramente contro la gestione Dipietro, arrivando a rifiutare persino l’approvazione dei debiti fuori bilancio, sembra ora aver cambiato rotta. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Enna, caos alleanze: il PD accoglie gli ex Dipietro e scoppia la crisi Sannio: Pd accusato di inciucio, alleanze in crisiIl coordinatore regionale di Noi al Centro, Pasquale Giuditta, ha lanciato un monito severo contro le presunte manovre opache nel Sannio, accusando... Enna: Gargaglione confermato, alleanze con FdI e Mpa in vistaNel elettorale di Enna, la candidatura di Paolo Gargaglione a sindaco è stata ufficialmente confermata attraverso una nota rilasciata da Dario... Si parla di: In Sicilia il campo progressista diviso tra alleanze, polemiche e nodi irrisolti. Enna verso le elezioni, Crisafulli pronto a sciogliere la riserva: giovedì l’annuncio ufficialeENNA - Sarà giovedì prossimo il giorno decisivo per Vladimiro Crisafulli, storico esponente del Pci e dirigente del Partito Democratico, pronto a ... newsicilia.it Enna, Crisafulli si candida, resta il nodo sul simbolo PD: fissata la presentazione ufficialeGiovedì prossimo l'ex deputato scioglierà la riserva e «chiarirà il perimetro politico delle forze che lo sostengono» ... lasicilia.it