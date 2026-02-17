Multe Inps a Citynews e Ciaopeople Francesco Saverio Vetere difende editori | Contratto Uspi-Figec è a tutti gli effetti valido
Francesco Saverio Vetere ha difeso gli editori di Citynews e Ciaopeople, dopo che l’INPS ha multato le loro testate online. La causa risiede nel fatto che l’istituto ha ritenuto non valido il contratto Uspi-Figec, che i due gruppi avevano firmato. Vetere ha spiegato che quel contratto, promosso dall’Unione Stampa Periodica Italiana, resta comunque valido e si può applicare a tutti gli editori coinvolti.
Francesco Saverio Vetere, tornando sulla notizia di alcuni provvedimenti sanzionatori da parte dell'INPS nei confronti di Citynews e Ciaopeople, che editano testate online, ha ribadito che il Ccnl Uspi-Figec promosso dall'Unione Stampa Periodica Italiana è "pienamente legittimo e applicabile a tutti.
