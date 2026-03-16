Durante la cerimonia, Jessie Buckley e Michael B. Jordan sono stati premiati come migliori attori protagonisti, mentre Sean Penn e Amy Madigan hanno ottenuto il riconoscimento come migliori non protagonisti. Sono state distribuite molte spillette contro l'ICE e molti partecipanti hanno espresso il proprio dissenso con slogan contro la guerra. Dopo la premiazione, un regista ha scherzato sul brindare con un Martini per festeggiare la vittoria del film premiato.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Ora scusate, dobbiamo prenderci un Martini e andare a festeggiare»: Paul Thomas Anderson ha commentato così, con la voce rotta dall’emozione, la vincita del premio Oscar come Miglior film per Una battaglia dopo l’altra. Gli altri candidati in lizza per il premio erano F1, Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, L’agente segreto, Sentimental Value, I peccatori, Bugonia e Train Dreams. Poco prima dell’annuncio del film vincitore nel Dolby Theatre di Los Angeles, era stata annunciata la miglior attrice protagonista: a vincere la statuetta è Jessie Buckley per il film Hamnet. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Jessie Buckley e Michael B. Jordan migliori attori protagonisti, mentre Sean Penn e Amy Madigan migliori non protagonisti. Tante le spillette anti ICE e i "no alla guerra"

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