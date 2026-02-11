Note d’acqua contest idromusicale | protagonisti gli studenti della Campania
Torna il contest “Note d’Acqua”, dedicato agli studenti della Campania. L’evento, promosso dall’Ente Idrico Campano e dall’Ufficio Scolastico Regionale, si svolgerà presto e vedrà protagonisti i giovani che si sfideranno in performance musicali ispirate all’acqua. La competizione, ormai alla sua seconda edizione, punta a coinvolgere le scuole della regione e a sensibilizzare sui temi dell’ambiente e della risorsa idrica.
Torna il contest ‘idromusicale’ “Note d’Acqua”, nato dalla sinergia tra Ente Idrico Campano e Ufficio Scolastico Regionale per la Campania. Un progetto che, giunto alla terza edizione, continua a promuovere una nuova cultura dell’acqua partendo proprio dai più giovani. Protagonisti dell’iniziativa sono gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, chiamati a diventare veri e propri ambasciatori in musica di un messaggio fondamentale: l’acqua è vita e va rispettata e tutelata, ogni giorno, attraverso gesti concreti e responsabili.Per partecipare al contest, gli studenti dovranno comporre brani musicali ispirati all’acqua, interpretando il tema in chiave letterale o metaforica.🔗 Leggi su Ildenaro.it
Approfondimenti su Note dAcqua
Cortona, gli studenti protagonisti nel Giorno della Memoria
Il 27 gennaio si celebra il Giorno della Memoria, un’occasione per riflettere sulle vittime dell’Olocausto.
Appuntamento in musica con “Dai cori al cuore”: protagonisti Le Allegre Note, Le Allegre Note Young e Note in Crescendo
La rassegna “Dai cori al cuore” continua a portare musica e emozioni nelle chiese e negli spazi culturali della città, con protagonisti le formazioni Le Allegre Note, Le Allegre Note Young e Note in Crescendo.
Ultime notizie su Note dAcqua
Argomenti discussi: Note d’Acqua, aperte le iscrizioni al contest idromusicale; ‘Note d’Acqua’: contest musicale EIC dedicato ai musicisti in erba; Torna al Nexus Note d’acqua: il contest che celebra la vita e la musica; Contest musicale per promuovere la tutela dell'acqua: bando aperto.
Contest musicale per promuovere la tutela dell'acqua: bando apertoL'Ente idrico campano selezionerà le opere migliori composte dagli studenti delle scuole superiori della regione: saranno premiate il 25 marzo ... rainews.it
Torna 'Note d’Acqua': i giovani celebrano in musica la risorsa più preziosaTorna il contest idromusicale Note d’Acqua, nato dalla sinergia tra Ente Idrico Campano e Ufficio Scolastico Regionale per la Campania. Un progetto che, giunto alla terza edizione, continua a ... lostrillone.tv
+++ Torna “Note d’Acqua”: i giovani celebrano in musica la risorsa più preziosa +++ Musica, arte ed educazione ambientale al centro del contest musicale promosso in sinergia da Ente Idrico Campano e Ufficio Scolastico Regionale. E’ aperto il bando per le is - facebook.com facebook
Pioggia Acqua Nessun problema REDMI Note 15 Series resta affidabile anche quando la natura si fa più estrema. Scopri di più: bit.ly/REDMINote15Ser…! x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.