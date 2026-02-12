Isola del Liri musica e formazione con Ciro Manna Dave Weckl e Andy McKee

L’industria musicale di Isola del Liri riparte con una serie di eventi che attirano appassionati e musicisti. Il centro musicale diretto da Simone Fiorletta organizza tre appuntamenti tra formazione e musica dal vivo, con ospiti di livello internazionale come Ciro Manna, Dave Weckl e Andy McKee. Un modo per far conoscere e migliorare le competenze dei musicisti locali e non solo.

Industrie sonore, il centro musicale diretto dal chitarrista Simone Fiorletta, apre il 2026 con un calendario che punta dritto al cuore dei musicisti: tre appuntamenti tra formazione avanzata e musica suonata dal vivo, con ospiti di profilo internazionale.Sabato 21 febbraio – Masterclass di.

