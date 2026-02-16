Volley a Castiglion Fiorentino il Memorial Chiara Polidori

Il Memorial Chiara Polidori si svolge a Castiglion Fiorentino a causa della forte passione locale per il volley. Questa mattina, le due semifinali hanno attirato molti spettatori, che hanno assistito a partite intense e combattute. Nel pomeriggio, al PalaMeoni, si è giocata la finale, conclusa con la vittoria del Club Arezzo. La partita ha attirato l’attenzione di molti appassionati, che hanno seguito ogni scambio con entusiasmo.

Arezzo, 16 febbraio 2026 – Volley, a Castiglion Fiorentino i l Memorial Chiara Polidori. Dopo le due semifinali, nel pomeriggio al PalaMeoni la finale che ha visto trionfare il Club Arezzo. Anche quest’anno, la grande pallavolo giovanile torna protagonista a Castiglion Fiorentino con le Finali Under 14 Femminili nel ricordo di Chiara Polidori. “Una giornata che per noi del Cassero Volley rappresenta sempre un momento speciale” – spiega Gabriele Iebba, responsabile Asd Cassero Volley – “un’occasione per ricordare Chiara, nostra atleta prematuramente scomparsa, e per sentirla ancora vicina attraverso ciò che più amava. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Volley, a Castiglion Fiorentino il Memorial Chiara Polidori Castiglion Fiorentino, il circo è aperto Castiglion Fiorentino, il punto sulle scuole comunali Il Comune di Castiglion Fiorentino ha programmato un incontro con i genitori interessati per discutere delle scuole comunali. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Castiglion Fiorentino assegna il Premio Viciani a mister Cesc FabregasNuovo riconoscimento per mister Cesc Fabregas, allenatore del Como. Il comitato organizzatore del Premio Gran Galà dello Sport gli ha ... espansionetv.it ArezzoTv. . Castiglion Fiorentino celebra la coppie d’Oro, di Diamante e di Titanio - facebook.com facebook Che cosa sta succedendo a Castiglion Fiorentino Con @Giulio_Golia e @francidistef vi raccontiamo un nuovo caso di vicini da incubo #LeIene x.com