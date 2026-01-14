La biblioteca di Castiglion Fiorentino ospita il progetto lettura animate

La biblioteca di Castiglion Fiorentino accoglie anche quest’anno il progetto di lettura animate, rivolto agli studenti della scuola dell’Infanzia e della Primaria. Le attività, promosse dall’istituto “Viva”, mirano a stimolare l’interesse per la lettura attraverso momenti di narrazione coinvolgenti e educativi. Un’iniziativa che contribuisce a sviluppare la passione per i libri tra i più giovani, valorizzando il ruolo della biblioteca come spazio di apprendimento e crescita.

Anche quest'anno i ragazzi del "Viva" partecipano al progetto di lettura rivolto alla scuola dell'Infanzia, della Primaria. L'Istituto Comprensivo "Città di Castiglion Fiorentino" partecipa con 31 classi della scuola per un totale di 57 incontri, distribuiti nel corso dell'anno scolasti co.

