Il Board of Peace ha attirato l’attenzione di tifosi e oppositori, mentre il governo italiano si prepara a confrontarsi con le sfide di Trump, che mette alla prova la stabilità delle decisioni internazionali. Francesco Sisci spiega che questa iniziativa si trova nel centro di un acceso scontro tra diverse posizioni politiche, con molti che la seguono come una partita di calcio più che come un impegno serio.

Il Board of Peace, come altre iniziative della presidenza di Donald Trump, è questione complicata e controversa. Non può e non deve essere affrontata secondo facili schemi bianco-nero, Milan-Inter. Il problema principale è certo il fallimento ormai consumato dell’Onu che però, come ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio a Monaco, non deve e non può essere rimpiazzato. Ma alcune sue mancanze oggettive devono essere affrontate e rimpiazzate. Per esempio, il profilo crescente delle iniziative e del ruolo della Santa sede in ambito internazionale nasce anche da queste mancanze dell’Onu. 🔗 Leggi su Formiche.net

Meloni dichiara di essere d’accordo con Trump sulla questione di Gaza, portando l’Italia a entrare nel “Board of Peace” come osservatore.

Il conflitto a Gaza si avvia a una nuova fase politica con l’annuncio di Netanyahu di nominare Nickolay Mladenov alla guida del Board of Peace, il consiglio promosso da Trump per il rilancio e la stabilizzazione della regione.

