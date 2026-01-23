Domani alle 14:30, alla Stozice Arena di Lubiana, inizia ufficialmente l’avventura dell’Italia nel Campionato Europeo di calcio a 5 2026. L’esordio contro il Portogallo rappresenta una prima sfida importante per gli azzurri, che affrontano questa competizione con l’obiettivo di dimostrare il proprio valore. La partita segna l’inizio di un percorso che si preannuncia impegnativo e ricco di emozioni.

Domani, 24 gennaio alle 14:30, alla Stozice Arena di Lubiana, per l’Italia del calcio a 5 scatterà ufficialmente l’avventura agli Europei 2026. Un debutto che ha già il sapore della grande sfida: davanti agli azzurri ci sarà subito il Portogallo, campione in carica e autentica corazzata del futsal continentale. Un esordio che molti hanno definito senza mezzi termini una vera e propria Mission Impossible. Inserita nel Gruppo D, la Nazionale guidata da Salvo Samperi arriva alla rassegna continentale dopo uno straordinario e durissimo spareggio contro il Kazakistan, superato al termine di una qualificazione intensa e carica di tensione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Italia-Portogallo, esordio da brividi agli Europei 2026 di calcio a 5: azzurri subito alla prova del fuoco

