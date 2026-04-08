Como prova a fare la spesa gratis in via Paoli | supera le casse con 230 euro di alcol nello zaino denunciato

Un uomo è stato fermato mentre cercava di uscire da un negozio di Como senza pagare, con un bottino di circa 230 euro di alcol nascosto nello zaino. Aveva già superato le casse senza effettuare il pagamento, ma è stato bloccato prima di riuscire ad allontanarsi. La polizia ha denunciato l’uomo per tentato furto e possesso di merce non pagata.