Como prova a fare la spesa gratis in via Paoli | supera le casse con 230 euro di alcol nello zaino denunciato
Un uomo è stato fermato mentre cercava di uscire da un negozio di Como senza pagare, con un bottino di circa 230 euro di alcol nascosto nello zaino. Aveva già superato le casse senza effettuare il pagamento, ma è stato bloccato prima di riuscire ad allontanarsi. La polizia ha denunciato l’uomo per tentato furto e possesso di merce non pagata.
Aveva nascosto sei bottiglie di alcol nello zaino, poi ha oltrepassato le casse senza pagare. È stato però fermato prima di riuscire ad allontanarsi.È quanto accaduto nel pomeriggio di ieri a Como, in un supermercato di via Pasquale Paoli, dove è intervenuta la polizia di Stato dopo la. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Ravenna, supera le casse della Coop senza pagare quasi 500 euro di spesa: 54enne nei guaiEseguito un arresto a Ravenna, dove un uomo di 54 anni è stato fermato per furto aggravato presso un supermercato.
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