Cerca di fare la spesa gratis all’Esselunga | 200 euro di merce dagli scaffali arrestato 23enne già noto per i fatti di Borgovico

Un giovane di 23 anni, già noto alle forforze dell’ordine per precedenti a Borgovico, è stato arrestato mentre tentava di rubare circa 200 euro di merce dall’Esselunga. Aveva nascosto gli acquisti nello zaino e si stava allontanando senza pagare. L’episodio evidenzia i rischi e le conseguenze legate ai tentativi di furto nei negozi, sottolineando l’importanza di rispettare le regole e le normative vigenti.

Aveva nascosto nello zaino merce per un valore di circa 200 euro e stava tentando di allontanarsi senza pagare. Ma il suo movimento non è passato inosservato agli addetti alla sicurezza dell’Esselunga di via Carloni, che lo hanno fermato e hanno immediatamente chiamato la polizia. È finita così, nel pomeriggio di ieri, la fuga di un 23enne all’interno del supermercato. La polizia di Stato di Como ha arrestato un 23enne egiziano, irregolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora, con l’accusa di tentato furto aggravato. Il giovane era già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti maturati nelle ultime settimane.🔗 Leggi su Quicomo.it

