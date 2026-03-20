Val Kilmer torna sul set grazie all’uso dell’Intelligenza Artificiale, interpretando un personaggio in un nuovo film. Cinque anni prima della sua scomparsa, avvenuta nel 2025, aveva dato il nulla osta per interpretare Padre Fintan, un prete cattolico e spiritualista nativo americano nel progetto intitolato

Val Kilmer risorge e “ interpreta ” un film grazie all’Intelligenza Artificiale. Cinque anni prima della sua morte avvenuta nel 2025, Kilmer aveva dato l’ok per interpretare Padre Fintan, un prete cattolico e spiritualista nativo americano nel fim As deep as the grave. Il set non fu mai raggiunto da Kilmer, costretto invece agli ultimi impossibili tentativi di sopravvivere contro un cancro alla gola in fase terminale. Lo sceneggiatore e regista del film, Coerte Voorhees ha spiegato a Variety che As deep as grave era stato concepito quasi interamente attorno a lui: “ Si ispirava alla sua eredità di nativo e al suo legame con la terra del Sud-Ovest”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Qualcuno lo considererà controverso, ma questo è ciò che lui voleva”: Val Kilmer “risorge” e torna a recitare in un film grazie all’AI

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