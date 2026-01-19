Infrastrutture messa in sicurezza da più di 700 milioni | Senza fondi si rischia il blocco della città
Il Comune di Genova segnala la necessità di oltre 700 milioni di euro per la messa in sicurezza delle infrastrutture cittadine. L’assenza di fondi rischia di compromettere la viabilità e la sicurezza, con possibili blocchi nel traffico e nell’attività urbana. Durante un incontro in Prefettura, i rappresentanti hanno ribadito l’urgenza di interventi tempestivi per garantire la stabilità di ponti e impalcati, in un contesto di attenzione e responsabilità condivisa.
Regione Liguria e Autorità portuale pagheranno i monitoraggi di ponti e impalcati in città, ma resta ancora il rebus dei soldi per la messa in sicurezza, una cifra stimata tra i 700 milioni e il miliardo Alla riunione, richiesta dalla giunta, presenti anche i rappresentanti di Autostrade per l'Italia, Regione Liguria e Autorità portuale. Per conto dell'amministrazione, la sindaca Silvia Salis, il vicesindaco Alessandro Terrile e l'assessore ai Lavori pubblici Massimo Ferrante. I ponti e gli impalcati a Genova sono circa 650 (numero superiore rispetto alla stima iniziale) molti dei quali sono anche più vecchi del ponte Morandi, crollato nel 2018 e ormai simbolo dell'incuria nelle manutenzioni.🔗 Leggi su Genovatoday.it
