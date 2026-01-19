Salerno al teatro Verdi va in scena Natale in Casa Cupiello
Il Teatro Verdi di Salerno ospita venerdì 23 gennaio 2026 alle ore 21 lo spettacolo
Il Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno ospita, venerdì 23 gennaio 2026 alle ore 21, uno spettacolo fuori abbonamento che promette di sorprendere: Natale in casa Cupiello – Spettacolo per attore cum figuris, versione non convenzionale del celebre testo di Eduardo De Filippo. La messinscena.🔗 Leggi su Salernotoday.it
Teatro, "Natale in casa Cupiello" in scena all'Auditorium del Centro Sociale
Venerdì 12 dicembre alle 21, l'Auditorium del Centro Sociale di Salerno ospiterà la rappresentazione di
"Migliore": Valerio Mastandrea in scena al Teatro Verdi di Salerno
Il Teatro Verdi di Salerno ospita Valerio Mastandrea in scena con lo spettacolo
Salerno, al teatro Verdi va in scena "Natale in Casa Cupiello" - Il Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno ospita, venerdì 23 gennaio 2026 alle ore 21, uno spettacolo fuori abbonamento che promette di sorprendere: Natale in casa Cupiello – Spettacolo per attor ... salernotoday.it
È successo di nuovo.. @angeloduro aggiunge ancora una data a Salerno Teatro Augusteo 11 febbraio 2026 i biglietti per la terza data sono disponibili da ora! Se le prime due (9 e 10 febbraio) non sono bastate, ora hai un’altra possibilità. #AngeloDu - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.