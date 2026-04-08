Nella puntata di martedì 7 aprile del Grande Fratello Vip, Ibiza Altea è stata eliminata dopo aver trascorso tre settimane nella Casa. La concorrente ha lasciato il programma in seguito al televoto che si è svolto tra i partecipanti. Con questa eliminazione, il percorso di Ibiza Altea si conclude prima di quanto previsto. La notizia è stata comunicata durante la diretta, senza ulteriori dettagli sui motivi della scelta.

La puntata di martedì 7 aprile del Grande Fratello Vip ha visto l’eliminazione di Ibiza Altea. La concorrente ha perso al televoto contro Marco Berry, abbandonando la Casa dopo circa tre settimane dall’inizio del reality condotto da Ilary Blasi, con il commento delle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. L’addio di Ibiza Altea dopo 22 giorni. Durante la sua permanenza, Ibiza Altea si è fatta notare per il suo carattere deciso e determinato, affrontando le dinamiche della Casa senza esitazioni, anche nei momenti più delicati o durante i confronti più accesi, in particolare con Blu Barbara Prezia. Blu, commentando l’eliminazione, ha mostrato sentimenti contrastanti: “Mi dispiace sia uscita, anche quando mi chiedeva scusa ero ancora dispiaciuta”. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Ibiza Altea eliminata dal GF Vip: l’addio dopo tre settimane nella Casa

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