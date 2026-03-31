Al Grande Fratello VIP si è scatenata una polemica dopo che un concorrente ha chiamato Antonella Elia “nana” durante una lite. Manzini e Caruso hanno chiesto di adottare provvedimenti nei confronti del partecipante coinvolto. La discussione ha attirato l’attenzione sui comportamenti dei concorrenti e sulle conseguenze delle parole pronunciate durante il programma.

Al Grande Fratello VIP scoppia la polemica dopo che Ibiza Altea ha chiamato Antonella Elia “nana” durante una lite. Manzini e Caruso non ci stanno e denunciano la doppia morale della produzione. Dentro la casa del Grande Fratello VIP il clima è già esplosivo, ma questa volta la miccia è stata accesa da una parola sola: “nana”. Una parola lanciata da Ibiza Altea durante una lite con Antonella Elia, mostrata in diretta durante la puntata serale. Il risultato? Una rivolta tra le concorrenti, capeggiata da Francesca Manzini e Paola Caruso, pronte a denunciare quello che definiscono apertamente una doppia morale. La lite tra Ibiza Altea e Antonella Elia. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - GF Vip, bufera su Ibiza Altea: Manzini e Caruso chiedono provvedimenti dopo l’insulto ad Antonella Elia

Articoli correlati

GF VIP, Ibiza Altea dice una frase orrenda contro Antonella Elia, che squallore! Il web è in rivolta: espulsione in vista?Nella casa del Grande Fratello Vip le tensioni stanno raggiungendo livelli sempre più alti e, nel giro di pochi giorni, Ibiza Altea è diventata una...

Leggi anche: Gf Vip 2026, Antonella Elia e il pesante litigio a colazione con Ibiza Altea: "Vergognati di parlare così di un'altra donna"

Una selezione di notizie

Discussioni sull' argomento Grande Fratello Vip, Ibiza Altea e Dario Cassini al centro della bufera: frasi omofobe contro Renato Biancardi; Grande Fratello Vip | Scoppia la bufera su Ibiza Altea: cosa è successo; GFVip 8: Ibiza Altea già fuori dal reality? A rischio squalifica per presunta bestemmia; Grande Fratello Vip, Ibiza Altea nei guai: presunta bestemmia nella notte, rischio squalifica.

GF VIP, Ibiza Altea dice una frase orrenda contro Antonella Elia, che squallore! Il web è in rivolta: espulsione in vista?Ibiza Altea, attuale concorrente del Grande Fratello Vip, è finita al centro di una pesante polemica per una frase pronunciata nella casa. donnapop.it

«Non vedo più in lei un'anima buona», ha confessato Ibiza Altea, visibilmente colpita dal voto ricevuto da Adriana Volpe durante le Nomination. Nessuno si aspettava che una semplice consegna di tisane personalizzate potesse scatenare un tale putiferio nell facebook

Ibiza Altea sotto accusa al GFVip: scontri con le donne della Casa e il commento di Selvaggia Lucarelli infiammano la polemica. Cosa è successo davvero x.com