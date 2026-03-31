GF Vip bufera su Ibiza Altea | Manzini e Caruso chiedono provvedimenti dopo l’insulto ad Antonella Elia

Da gossipnews.tv 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Grande Fratello VIP si è scatenata una polemica dopo che un concorrente ha chiamato Antonella Elia “nana” durante una lite. Manzini e Caruso hanno chiesto di adottare provvedimenti nei confronti del partecipante coinvolto. La discussione ha attirato l’attenzione sui comportamenti dei concorrenti e sulle conseguenze delle parole pronunciate durante il programma.

Al Grande Fratello VIP scoppia la polemica dopo che Ibiza Altea ha chiamato Antonella Elia “nana” durante una lite. Manzini e Caruso non ci stanno e denunciano la doppia morale della produzione. Dentro la casa del Grande Fratello VIP il clima è già esplosivo, ma questa volta la miccia è stata accesa da una parola sola: “nana”. Una parola lanciata da Ibiza Altea durante una lite con Antonella Elia, mostrata in diretta durante la puntata serale. Il risultato? Una rivolta tra le concorrenti, capeggiata da Francesca Manzini e Paola Caruso, pronte a denunciare quello che definiscono apertamente una doppia morale. La lite tra Ibiza Altea e Antonella Elia. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

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