Ibiza Altea dopo l’eliminazione al Gf Vip | Avrò dato fastidio? Io vado a testa alta

Dopo l’eliminazione dal Grande Fratello Vip, Ibiza Altea ha ripreso a pubblicare sui social. La modella ha commentato l’esperienza, affermando di essere consapevole di non essere sempre perfetta nel modo in cui si esprime, ma di mantenere un atteggiamento sincero. Ha aggiunto di non preoccuparsi di aver dato fastidio, dichiarando di affrontare la situazione a testa alta.

Ibiza Altea torna sui social dopo l'eliminazione al Grande Fratello Vip. Le parole della modella: "Non sarò sempre perfetta nel modo in cui parlo, ma quello che dico è sempre reale". 🔗 Leggi su Fanpage.it GF Vip 8: Ibiza Altea rompe il silenzio dopo l’eliminazioneIbiza Altea non è più una concorrente del GF Vip 8 e le sue parole non passano inosservate dopo l’eliminazione. Ibiza Altea eliminata dal GF Vip: l’addio dopo tre settimane nella CasaLa puntata di martedì 7 aprile del Grande Fratello Vip ha visto l’eliminazione di Ibiza Altea. Temi più discussi: Grande Fratello Vip, Ibiza Altea sotto accusa: nessuna la perdona e scoppia una discussione surreale; Liti al GF Vip, Ibiza Altea accusata di razzismo: A noi ci avrebbero squalificate; Grande Fratello VIP: Tutti contro Ibiza Altea Video; Gf Vip, Ibiza Altea si scusa ma le donne non la perdonano: va al televoto. Ibiza Altea torna sui social dopo l’eliminazione dal Gf Vip 8 e pubblica una storia polemica: Avrò dato fastidio?Ieri è andata in onda la puntata settimanale del Grande Fratello Vip (QUI il resoconto), dove al televoto ha visto l'eliminazione della ... isaechia.it GF Vip, bufera sui social dopo l'eliminazione di Ibiza Altea: cosa sta succedendoL’ultima puntata del Grande Fratello Vip ha visto l’eliminazione di Ibiza Altea , ex protagonista di Too Hot to Handle , ma il pubblico non sembra credere alla veridicità ... torresette.news Ibiza Altea ci fa impazzire - facebook.com facebook GF Vip: i sondaggi del 7 aprile danno Antonella Elia al sicuro, ma tra Ibiza Altea e Marco Berry chi rischia davvero l'eliminazione x.com