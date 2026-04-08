Dopo essere stata eliminata dal GF Vip 8, Ibiza Altea ha deciso di parlare pubblicamente, rompendo il silenzio sulla sua uscita dal programma. Le sue dichiarazioni hanno attirato l’attenzione, e ora si attendono eventuali sviluppi sulla sua esperienza nel reality. La concorrente ha condiviso alcune riflessioni sulla sua partecipazione, dando uno sguardo diretto su quanto accaduto nelle ultime settimane.

Ibiza Altea non è più una concorrente del GF Vip 8 e le sue parole non passano inosservate dopo l’ eliminazione. La modella infatti ha deciso di condividere un messaggio sui social in seguito all’uscita dalla casa avvenuta durante la puntata del 7 Aprile 2026. Scopriamo nel dettaglio cosa ha scritto. Le rivelaizoni fatte al GF da Raimondo Todaro su Maria De Filippi Il messaggio di Ibiza Altea dopo il GF Vip 8. Poche ore dopo l’eliminazione, Ibiza Altea ha pubblicato un lungo messaggio sui social per raccontare le sue emozioni. Un testo diretto e personale, con cui ha voluto condividere il significato di questa esperienza. Ibiza Altea svela i dettagli sulla morte del compagno Grande Fratello VIP 8: le prime parole dopo l’uscita. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - GF Vip 8: Ibiza Altea rompe il silenzio dopo l’eliminazione

Ibiza Altea eliminata dal GF Vip: l’addio dopo tre settimane nella CasaLa puntata di martedì 7 aprile del Grande Fratello Vip ha visto l’eliminazione di Ibiza Altea.

Anticipazioni GF Vip del 3 aprile: il ritorno dopo l’isolamento di Ibiza Altea, una sorpresa per Raul DumitrasNuovo appuntamento con GF Vip, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi, stasera a partire dalle 21:40 su Canale 5.

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Non sapete votare, vi piacciono i comodini. ” Una frase che riassume bene il malumore che ha scatenato sui social l’uscita di Ibiza Altea dal Grande Fratello Vip. Il televoto che l’ha vista perdere contro Antonella Elia e Marco Berry non è stato digerito da tantiss - facebook.com facebook

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